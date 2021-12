Covid, controlli e spettacoli nell'ultima puntata dell'anno di Scirocco

Torna su Rtp, alle 20,30 Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. Tre step per la puntata finale del 2021. Nella prima parte ospite del talk il questore di Messina Gennaro Capoluongo. Con lui si parlerà, tra l'altro di sicurezza e Covid, di lotta alla criminalità e alla mafia. Nel secondo step in primo piano gli ultimi sviluppi in tema di emergenza e 118, e l'emergenza pandemica e la campagna per la creazione della banca del latte materno.

In studio il neonatologo Alessandro Arco, il virologo Letterio Bonina, il leader di Sicilia Futura Giuseppe Picciolo, il segretario generale della Uil Ivan Tripodi. Si chiuderà con il teatro e lo spettacolo. Ospiti Orazio Miloro, presidente dell'ente teatro, Matteo Pappalardo direttore della sezione musica, Pietro Barbaro, direttore artistico del cartellone del teatro Annibale Maria di Francia, Luciano Fiorino consigliere del teatro Massimo di Palermo.

Ospite della trasmissione il giovane cantante milazzese Davide Patti reduce dai successi ottenuti a Sanremo e nei talent televisivi nazionali. Tiziana Caruso condurrà, come al solito, il collegamento della platea a distanza dall'istituto "Antonello".

