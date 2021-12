Lipari, sopralluogo a Ginostra nell'area della frana di fine novembre scorso

Sopralluogo stamane nella frazione di Ginostra nell’area interessata, nella notte a cavallo tra il 23 e il 24 novembre scorso, da una frana di importanti dimensioni, staccatasi dal costone, su cui poggia una parte dell’abitato e che sovrasta l’unico accesso al borgo e al pontile di Protezione civile.

Sono giunti, con la motovedetta della Guardia costiera di Lipari, oltre ad esponenti dell’autorità marittima, tecnici comunali e del Demanio marittimo di Milazzo e un vigile urbano. Il sopralluogo ha consentito di accertare lo stato di pericolosità dell’area per via di diversi massi instabili. Nelle prossime ore si potrebbe arrivare all’emissione di interventi interdittivi e all’attivazione delle procedure per la rimozione del pericolo.

© Riproduzione riservata