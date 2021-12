Raffineria di Milazzo, clima teso in merito a nuove prescrizioni e al futuro

La conferenza di servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Raffineria ha avuto un epilogo che ha gettato ombre sul futuro produttivo dell’azienda petrolifera mamertina. E il malessere si coglieva ieri a piene mani sia all’interno dello stabilimento tra i lavoratori, ma anche tra i sindacati. E pure le forze politiche cominciano ad essere preoccupate per un epilogo che al di là del trionfalismo di qualcuno rischia di aprire una vera e propria “polveriera sociale” qualora le restrizioni e le posizioni rigide che sarebbero venute fuori nel corso dei lavori romani, dovessero rimanere tali.

Come sempre ovviamente poco o nulla è trapelato dell’incontro, se non la visibile tensione delle parti in gioco per gli interessi contrapposti, ma sembrerebbe che le nuove prescrizioni su alcuni impianti, quali ad esempio quello dello zolfo, oltre a non avere eguali, potrebbero anche portare ad una fermata, nel giro di un paio di mesi dell’impianto con conseguenze e ricadute che è facile immaginare. È chiaro che si sta giocando una partita importante per questo territorio e occorre che tutti svolgano a pieno il loro ruolo, nella consapevolezza di ciò che è giusto ottenere e dei rischi che vanno evitati. E in tal senso eloquente è il pensiero dei vertici sindacali messinesi che, a dire il vero, da quasi un anno lanciavano segnali di allarme che oggi, possiamo dire, sono stati sempre sottovalutati.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata