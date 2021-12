Ospedale di Sant’Agata Militello, cambia il cappellano: incarico a Don Vincenzo Vitanza

Don Giuseppe Agnello non è più il cappellano dell’ospedale di Sant’Agata Militello. È stato sostituito dal Vescovo di Patti, Mons. Guglielmo Giombanco con Don Vincenzo Vitanza, parroco della Chiesa di Sacro Cuore.

La comunicazione è stata ufficializzata stamani sui propri canali dalla Diocesi di Patti. Don Agnello, 44anni, a novembre scorso era finito nell’occhio del ciclone per le sue omelie, diffuse periodicamente su social e blog da un’associazione di ispirazione cattolica, nelle quali parlava in maniera fortemente critica sulla pandemia e sui vaccini.

“I potenti della Terra ci fanno credere che dipende da noi l’uscire fuori dalla cosiddetta pandemia, e invece dipende da loro, perché loro l’hanno pianificata", sosteneva Don Agnello. “Gonfiano alcuni dati per mantenere alta la paura e ne nascondono altri sulle cure domiciliari che hanno evitato il ricovero e la morte di chi ha preso il Covid”.

