Messina tra le poche città con i conti in ordine. De Luca: "Merito nostro"

«L’Italia dei Comuni arriva spaccata in due all’appuntamento del Pnrr. E il Piano, nonostante i suoi obiettivi esplicitamente intitolati alla “coesione”, rischia di ampliare ulteriormente la distanza che separa la maggioranza dei Municipi in buona salute dalla minoranza, ampia, di quelli in crisi strutturale». È ancora il “Sole 24 Ore” a riportare un dato rilevantissimo, relativo ai conti degli enti locali in riferimento all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il titolo del “focus” è già significativo: «Napoli, Torino, Palermo, Reggio, città in crisi, rosso da 5 miliardi». E nella tabella allegata al report, si sintetizza lo stato di avanzo-disavanzo nei conti delle 14 Città metropolitane italiane. In questa particolare classifica, Milano primeggia con un attivo di 222 milioni di euro, seguita da Bologna, Cagliari, Venezia e Genova, cioè i Comuni senza passività.

Poi, Bari, Firenze e Messina che hanno ridotto in maniera sensibile il proprio indebitamento. Le altre Città metropolitane sprofondano in un abisso di difficoltà finanziarie: Catania con meno 138 milioni, Reggio Calabria con meno 339, Roma con meno 507, Palermo meno 662, Torino addirittura meno 888 e Napoli letteralmente annegata nei debiti, con un disavanzo di quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Situazioni drammatiche che hanno indotto il Governo nazionale a preparare ancora una volta i cosiddetti decreti “salva città”, con sostegni destinati soprattutto a Napoli, a Reggio, a Torino e a Palermo.

Il risanamento economico-finanziario di Palazzo Zanca e di tutta la galassia delle società partecipate è un dato di fatto. E il sindaco Cateno De Luca lo rivendica con forza: «In tre anni abbiamo fatto scendere la massa debitoria contenuta nel Piano pluriennale di riequilibrio da 550 milioni, cioè oltre mezzo miliardo di euro, a poco più di 100». Ed è questo dato che, raffrontato alla tragica situazione nella quale versano i conti di altre città (i casi di Napoli, Torino e Palermo sono davvero eclatanti), viene evidenziato da De Luca nell’analisi e nel commento della recentissima classifica sulla Qualità della vita, pubblicata sul quotidiano economico di Confindustria.

«Quando ci siamo insediati – spiega il sindaco – avevamo la possibilità di far fallire il Comune, con conseguenze devastanti per la città, lasciando la patata bollente nelle mani dei commissari inviati dal Ministero. Avremmo potuto lavarcene le mani e non lo abbiamo fatto. Non c’è un settore della vita amministrativa dove non siamo intervenuti, con scelte drastiche e coraggiose, a volte impopolari. Quel “salva Messina” del novembre 2018 è stato l’avvio di un percorso che oggi ci consente di dire non solo che abbiamo scongiurato il default ma che abbiamo messo in sicurezza i conti anche per i prossimi anni».

© Riproduzione riservata