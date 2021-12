Il messinese Emanuele Crescenti nuovo procuratore di Palmi

Il messinese Emanuele Crescenti è il nuovo procuratore di Palmi. Lo ha deciso il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta pomeridiana. Succede al magistrato Ottavio Sferlazza, andato in pensione. Emanuele Crescenti torna dunque a lavorare in Calabria a distanza di 31 anni dal suo primo incarico. Dal 2015 ad oggi ha rivestito il ruolo di procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto. Ora - come detto - guiderà la procura di Palmi.

"Sono felicissimo, anche se non posso negare di essere tra due cuori - ha commentato in serata Crescenti - A Barcellona ho trascorso sei anni fantastici, sotto il profilo professionale. Momenti entusiasmanti per i risultati ottenuti, ma anche complicati per le difficoltà incontrate. Mi riferisco alla carenza di organico, a questo periodo legato al covid: ma devo ringraziare tutti, perché ho trovato una grandissima disponibilità in tutto il personale. Abbiamo ottenuto indiscutibili soddisfazioni ed il merito è di tutti. Adesso torno a Palmi, sede importante che conosco già per esserci stato dal 2009 al 2015, proprio prima di Barcellona. Un territorio composito con Gioia Tauro e il suo porto, Rosarno, Cittanova. Certamente una avventura complessa, ma io lo dico sempre: chi decide di fare l'attore sogna di andare a Hollywood, a Montecarlo. Chi decide di fare il giudice sogna invece di esercitare in territori come questi. Tempi? Una ventina di giorni e sarò a Palmi".

E Barcellona: "Adesso toccherà al Csm, spero in tempi brevi, individuare una guida. Lascio colleghi bravissimi, ma giovani. La Procura di Messina si attiverà sicuramente per questa fase di transizione".

© Riproduzione riservata