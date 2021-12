Furci Siculo: stop al progetto sul ponte sul Pagliara. La Regione tira il freno sull’opera

Potrebbe subire uno stop, o quantomeno ritardi, la procedura per la realizzazione del ponte alla foce del torrente Pagliara, finalizzato a garantire il collegamento stabile tra i comuni di Furci Siculo e Roccalumera al posto della passerella provvisoria realizzata durante la ristrutturazione del ponte Anas a monte.

Nel maggio 2020 la Regione siciliana aveva garantito la copertura dell’intervento con 8,5 milioni di euro provenienti dalla riprogrammazione delle risorse Po Fesr 2007/2013, ma adesso la Giunta del governatore Nello Musumeci ha rimosso il collegamento, previsto con un’impalcato di tipo strallato (formato da una serie di cavi ancorati a torri di sostegno), dall’elenco delle opere coperte con i fondi del Programma operativo complementare 2014/2020, che utilizza i fondi residui dell’ex Accordo di programma quadro Trasporto Stradale.

Alla delibera del 5 novembre scorso, che ha modificato un precedente atto dell’11 agosto, sono stati infatti allegati gli elenchi delle opere da realizzare così come modificati e integrati dall’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone, che li ha inviati per l’apprezzamento da parte della Giunta regionale, in sostituzione di quelli già individuati.

