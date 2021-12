Messina, operazione antidroga Knock down: chieste nove condanne

Ha tirato le fila l’accusa nell’ambito del procedimento penale scaturito dall’operazione antidroga “Knock down”. Il pm Antonella Fradà ha sollecitato nove condanne per chi ha chiesto di essere giudicato col rito abbreviato. Dinanzi al gup Maria Militello, la pena più alta è stata chiesta per Matteo Fiore: 24 anni e un mese di reclusione; per Salvatore Arena 21 anni e 7 mesi; per Antonino Aloisi 20 anni e 2 mesi; per Angelo Arrigo, Carmelo Alati e Roberto Rizzo 9 anni e 3 mesi. E ancora: nei confronti di Domenico Romano 6 anni e 7 mesi, di Daniele Settimo 7 anni e un mese, di Nicola Marra 8 anni e 7 mesi.

La prossima udienza si terrà il 21 dicembre. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Carmelo Picciotto, Salvatore Silvestro, Giuseppe Bonavita, Nino Cacia, Antonino Bongiorno e Rosa Guglielmo. I nove imputati devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, attiva per lo più a Santa Lucia sopra Contesse.

© Riproduzione riservata