Messina, la Panoramica dello Stretto più vicina al completamento

Oltre la strada panoramica dello Stretto, c’è un nuovo percorso. Un prolungamento atteso da anni, che creerà un’alternativa alla, spesso, caotica viabilità della via Consolare Pompea nella zona dei laghi. La Città Metropolitana ha preparato uno studio di fattibilità tecnico economica che presto potrà essere elevata ai successivi livelli. Un progetto da 7,8 milioni di euro per poco più di un chilometro di strada che completerà la panoramica dello Stretto. Oggi la strada di principale scorrimento della zona nord, finisce in via Salita Frantinaro. Tutte le auto dirette verso nord lasciano la strada a quattro corsie, per infilarsi in una discesa strettissima che li riporta sulla statale lungolago. Un budello che potrà essere evitato con questa opera che Palazzo dei Leoni ha programmato da tempo e che ora sta avendo un’accelerazione e anche uno spiraglio in vista del finanziamento che fino a pochi mesi era un’incognita.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata