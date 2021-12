Il messinese Filippo La Rosa comandante dell'Infermeria della Marina di Augusta

Il Capitano di Vascello Filippo La Rosa, messinese, ha assunto il Comando dell’Infermeria presidiaria della Marina Militare di Augusta. Alla cerimonia hanno presenziato il Comandante del Marittimo Sicilia (MARISICILIA) Contrammiraglio Andrea Cottini e il Capo del Corpo Sanitario Militare Marittimo Ammiraglio Ispettore Riccardo Guarducci. Tra i partecipanti alla cerimonia l’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), l’ANCI (Associazione Nazionale Combattenti d’Italia), i delegati regionali Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta e della Croce Rossa Militare e una rappresentanza dell’Ospedale Militare della Marina Americana guidata dal Direttore Captain Denise Maria Gechas.

L’infermeria presidiaria della Marina Militare di Augusta è il centro medico di Riferimento per gli Enti della Marina Militare in Sicilia. Durante il periodo pandemico, nell’àmbito del contributo delle Forze Armate a supporto del Servizio Sanitario Nazionale, tale Ente sanitario ha fornito personale sanitario militare dislocato in diverse regioni italiane e continua a fornire il proprio contributo in termini di vaccinazioni e tamponi nella lotta contro la pandemia da COVID 19.

Il Capitano di Vascello Medico Filippo La Rosa, specialista in Dermatologia, proviene dalla Capitale ove nell’ultimo anno ha frequentato il Corso IASD (Alti Studi della Difesa dopo un quadriennio trascorso a Londra quale Medical Advisor del Comando Marittimo Alleato (Marcom). . Gli sono stati tributati, tra l’altro, i seguenti riconoscimenti::Cavaliere dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana . la NATO MERITORIUS SERVICE MEDAL. La Medaglia commemorativa per missioni di pace ( BOSNIA – Kosovo). La Medaglia NATO (BOSNIA).la Medaglia NATO (KOSOVO).la Medaglia NATO ( BALCANI).la Medaglia NATO (Unified protector) la Medaglia NATO (OOS) Medaglia UEO ( BOSNIA). US Army Commendation Medal; Targa d’argento del Presidente della Repubblica Italiana (2002). Premio Internazionale Sebetia-Ter (2001). Premio Eroica in Medico Humanitas (2002).

© Riproduzione riservata