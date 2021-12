Milazzo, una radio per gli studenti dell'istituto Majorana

Dare spazio al talento e alla creatività degli studenti che già fanno comunicazione, attraverso il giornale online dell’istituto, L’Ettore”, e raccontare insieme a loro cosa accade dentro e intorno al mondo dell’istruzione, della società e del mondo attuale. Partendo da questo principio l’istituto “Majorana” sottoscritto una convenzione con una emittente cittadina che da anni promuove nel territorio della provincia iniziative e programmi radiofonici con tematiche informative sociali e culturali. “Si tratta - spiega il dirigente scolastico, prof. Stello Vadalà - l’inizio di un percorso che vede il Majorana proiettato verso una maggiore e sempre più dinamica interazione col territorio, un vero e proprio work in progress, anche tecnico.

“L’idea nasce dalla volontà di dare ai ragazzi del Majorana la possibilità di comunicazione e di divulgazione mediatica da sempre molto importante- afferma Sonia Andaloro, neo direttore di Radio Milazzo – Dare voce a quella fascia di età che spesso lamenta di non essere mai ascoltata; li accompagneremo in questo loro percorso, affiancandoli nelle loro iniziative culturali, sportive, rendendoli dei giovanissimi speaker radiofonici all’insegna della buona informazione e del sano divertimento. Accorciare le distanze fra chi vive la scuola la vive e le istituzioni, raccontare passo passo la sfera del mondo scuola, con un linguaggio semplice e diretto”.

All’interno dell’istituto mamertino è stata adeguatamente allestita una postazione, una vera e propria web radio, animata da studentesse e studenti, un nuovo ambiente di apprendimento, ricco di stimoli e attività creative e in un clima di relazione e comunicazione sereno e propositivo. Parte integrante dell’attività scolastica e mezzo coinvolgente e stimolante, l’iniziativa si connota per la molteplicità di risvolti, pratici e didattici che, proiettando gli studenti in un contesto reale e favorisce lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative. Una sorta di finestra sempre aperta proprio dai ragazzi del Majorana sulla loro scuola e sulle varie attività cui essi danno, quotidianamente, vita.

