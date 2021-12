Il Comune di Milazzo vuol rendere obbligatoria l'uscita "Porto" per chi deve imbarcarsi per le Eolie

Se ne parla da anni, c’è unicità di intenti ma quando si tratta di mettere nero su bianco tutto si blocca. Ci riferiamo alla viabilità “dedicata” a coloro che devono imbarcarsi per le Isole Eolie. Il Comune appare intenzionato a riprovarci partendo nel periodo invernale, anche se – riteniamo – sino a quando non sarà completata la banchina XX Luglio difficilmente i risultati potranno essere quelli sperati. Infatti solo l’utilizzo della banchina può consentire l’accesso dei mezzi pesanti ma anche delle auto dalla via Tonnara, dove si trova la seconda stazione marittima. Un ingresso riservato evitando il transito nelle vie cittadine. Sicuramente una soluzione, ma a questo punto si potrebbe fare ancora di più per risolvere anche il problema della sosta a tempo indeterminato delle auto dei turisti diretti alle Eolie. In attesa di maggiori certezze il Comune avrebbe comunque una soluzione, ovviamente da immaginare per il prossimo anno. Quale? La sistemazione della cartellonistica sull’asse viario per prevedere l’uscita obbligatoria (e non facoltativa come lo è oggi) per i mezzi che devono imbarcarsi sui traghetti, allo svincolo numero 1 ( via Gramsci). Al momento sono in pochi a rispettare questa indicazioni preferendo raggiungere lo svincolo numero 4 ( piazza 25 Aprile) finendo col riversarsi nel porto alla ricerca del biglietto e poi riescono dalla città raggiungendo il nuovo Terminal. Con la prima soluzione invece si andrà a i nelle strade – l’obiettivo è far percorrere direttamente dallo svincolo di Gramsci, la strada di Parco, quindi la via Acqueviole e dopo l’acquisto diretto del ticket d’imbarco, disporre il proseguimento sino alla banchina XX Luglio e quindi ritrovarsi all’interno del porto. Così facendo si consentirebbe a chi sceglie le Eolie di rimanere nell’area portuale, evitando di congestionare il traffico. Qualcuno ha sollevato un presunto problema tecnico legato all’attuale corsia di accumulo, ritenuta di lunghezza insufficiente a contenere un intero carico di autoveicoli da imbarcare su una propria nave. Va detto che in considerazione dei diversi orari di imbarco delle navi appartenenti ormai alla stessa compagnia, difficilmente si potrà verificare un concomitante completamento delle due corsie. Al di là di ogni cosa comunque occorre trovare una soluzione idonea per salvaguardare nel periodo estivo la città dal traffico.

