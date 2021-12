Patti: vento e pioggia, panico per l'esondazione del Timeto

Il violento nubifragio abbattutosi sulla città di Patti, ma soprattutto nella nottata, non ha provocato fortunatamente grandi danni, ma tanti disagi in varie zone del territorio comunale. L’attenzione maggiore è rivolta al ponte sul Timeto che collega, nella parte est, il centro cittadino con l’asse viario che conduce alla zona Asi e ai caselli autostradali. L’abbondante acqua scesa lungo il torrente Timeto ha trasportato una notevole quantità di sabbia che si è ammassata all’altezza di pilastri del ponte ostruendo il passaggio e limitando il deflusso del torrente. Questa situazione ha creato, da un lato, preoccupazione per la stabilità del ponte che è stata posta sotto la lente di ingrandimento per verificare la presenza di condizioni di pericolo. Dall’altro, nella notte, si è creato anche una esondazione che ha creato problemi all’altezza del bivio per Moreri dove alcune auto sono rimaste bloccate.

