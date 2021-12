Messina, Catarratti - Bisconte: il traguardo è vicino. Il risanamento passa anche dal torrente

In ordine di tempo sarà il primo grande cantiere che sarà ultimato. Manca ancora qualche mese per vedere andare via le ruspe ma il conto alla rovescia è comunque agli sgoccioli.

Fra Catarratti e Bisconte corre un torrente che lambisce una serie di rioni e che è stato classificato con il massimo grado di pericolosità idrogeologica. Accanto al corso d’acqua c’è una strada che è chiusa dall’ottobre del 2019. Almeno in parte. Da quando cioè sono iniziati i lavori voluti da ufficio per il commissario per l’emergenza idrogeologica della Regione. Gli abitanti della zona, di fatto, costretti a usare il mezzo privato per raggiungere il centro città, non vedono l’ora di poter ripercorrere quella via , la Comunale Bisconte e di avere anche la certezza che quella vallata è davvero sicura. «Dopo due anni i lavori sono arrivati all’85% della loro esecuzione. Si vede il traguardo» dice l’assessore comunale alla difesa del suolo Francesco Caminiti che sta seguendo il cantiere da quando è stato nominato.

