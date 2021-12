Covid a Messina: ancora due decessi e 72 ricoveri in totale, 12 in rianimazione

Due decessi al Policlinico registrati nel bollettino Covid per la provincia di Messina. A perdere la vita una donna di Gualtieri Sicaminò, 93 anni (deceduta il 11/12) e un uomo di Messina, 83 anni (deceduto il 11/12). Entrambi non erano vaccinati.

Sul fronte ricoveri, sono 36 quelli del Policlinico (di cui 10 in Rianimazione), 22 al Papardo (di cui 2 in Rianimazione), 6 al Cutroni Zodda di Barcellona e 8 all'Irccs Piemonte. Settantadue in totale.

© Riproduzione riservata