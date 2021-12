Messina, la memoria di Olga Cancellieri vive. Un faro per l’impegno civile

È trascorso un mese dal drammatico incidente che ha portato via Olga Cancellieri, avvocata, brillante professionista, sempre in prima linea in mille battaglie a favore degli ultimi e contro le ingiustizie. Il suo ricordo rimane indelebile nel cuore e nella mente di tantissime persone che continuano a volerle bene. Lo hanno dimostrato ieri pomeriggio ritrovandosi nell’aula magna della Corte d’Appello per una commovente cerimonia di commiato ma soprattutto per stringersi ancora di più ai suoi cari con tutto l’affetto possibile.

Amici, avvocati, esponenti politici, persone impegnate come lei nel sociale, ognuno con proprio pensiero o con un breve intervento l’ha voluta ricordare con commozione. Non semplici attestati di stima ma parole vere colme di affetto, vicinanza e partecipazione. Presenti i signori Ezio e Lea, genitori di Olga che, pur nella grande riservatezza e compostezza con cui stanno vivendo questo immenso dolore, hanno trovato la forza per partecipare all’incontro. «Questa è una tragedia ma se la gente la ricorda vuol dire che la sua vita non è stata inutile e poi continuerà con due splendidi figli a cui noi dedicheremo il meglio di quel che resta della nostra vita», dice con un filo di voce il papà di Olga.

