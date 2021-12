Messina, buoni pasto non erogati: l’Asp è chiamata a risarcire

I buoni pasto sono uno dei benefit più ambiti dai lavoratori dipendenti che non possono tornare a casa per pranzo, perché rappresentano uno dei servizi sostitutivi di mensa per loro più vantaggiosi: aumentano il potere d’acquisto e non sono tassati se il loro valore non supera gli importi previsti dalla normativa. E spettano anche al personale turnista che ha lavorato per più di 6 ore. È quanto ribadisce una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Messina, che ha accolto il ricorso del sindacato Nursind contro l’Azienda sanitaria provinciale. Quest’ultima, adesso, dovrà adesso risarcire circa 42mila euro di “ticket” arretrati a 19 dipendenti dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, assistiti dall’avvocato Francesca Ferro, per il periodo compreso tra il 2010 e il 2015. «La sentenza – spiega il segretario provinciale del Nursind Ivan Alonge – fa il paio con quella recentemente ottenuta per i dipendenti dell’ospedale Papardo assistiti dall’avvocato Salvatore Lincon, e apre la strada a una nuova raffica di ricorsi. A breve si attende l’appello per il ricorso di alcuni lavoratori all’ospedale di Milazzo».

