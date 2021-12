Covid, un decesso a Messina. Oltre 600 i vaccini somministrati in Fiera

Un decesso al Policlinico, una donna di Torrenova (84 anni, deceduta il 10/12) che non era vaccinata. E 73 ricoveri in totale, dei quali: 35 al Policlinico (di cui 8 in Rianimazione), 22 al Papardo (di cui 2 in Rianimazione), 8 a Barcellona e altrettanti all'Irccs Piemonte. Sono le cifre del bollettino Covid per la provincia di Messina nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i vaccini, i dati di ieri all'Hub Fiera hanno fatto registrare un totale di 656 somministrazioni. Nello specifico: 61 dosi di Pfizer, 572 di Moderna, 105 prime dosi e 21 antinfluenzali.

