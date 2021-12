Supergreen pass, trasporti e "cucine da incubo" al centro della nuova puntata di Scirocco

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco il talk condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step della trasmissione. Nel primo si parlerà di supergreen pass e di virus e delle conseguenze sul trasporto pubblico. Collegamento in diretta dal liceo La Farina condotto da Tiziana Caruso. In studio il presidente dell'Azienda trasporti Pippo Campagna, il docente universitario Dario Caroniti, il medico vaccinatore Giuseppe Buzzanca, il portavoce del comitato scuola in presenza Cesare Natoli.

Nel secondo Step, in primo piano, le pietanze a rischio servite da imprenditori della ristorazione improvvisati e senza scrupoli sanzionati negli ultimi giorni dalla polizia municipale. In collegamento una delle chef stellate italiane più affermate a livello internazionale Cristina Bowerman, presidente nazionale dell'associazione Ambasciatori del Gusto. In studio chef Pasquale Caliri, ambasciatore del Gusto, Benny Bonaffini di Confesercenti, Antonio Cardile del Codacons, l'assessore comunale alla Polizia municipale e al commercio Dafne Musolino, il commissario della polizia municipale Giovanni Giardina.

