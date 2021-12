Hub Milazzo, la nuova proposta del “Centro Mercantile”

La società “Centro Mercantile Sicilia” non intende archiviare il progetto dell’Hub Milazzo e, dopo le difficoltà a concretizzare l’intesa con il Comune mamertino che, nella precedente legislatura, non ha sottoscritto lo studio di prefattibilità realizzato nel 2017, ma che anche nell’attuale fase amministrativa ha espresso perplessità su tale percorso, ritiene ancora che si possa aprire una concertazione con il Comune di Milazzo al fine di offrire un’ipotesi di sviluppo sia della piattaforma logistica gestita dalla società guidata dal presidente Elio La Tassa, sia della contigua area dell’ex Montecatini che va recuperata. A determinare tale decisione anche l’inserimento di queste stesse aree all’interno della Zona economica speciale. Da quel Piano sarebbe stata stralciata «l’iniziale proposta di fattibilità, rivalutando scelte compatibili con la politica del territorio, con gli indirizzi dettati dai temi strategici della green economy (economia circolare, clima, energia, mobilità sostenibile)». «Un progetto – si legge nella relazione – che mette insieme il recupero dell’ex Montecatini e la sinergia con il Centro Mercantile con un’idea chiara di uso degli spazi e di attività di impresa che devono saper generare sviluppo sociale ed economico».

La nuova proposta redatta dalla società “Centro Mercantile Milazzo” si fonda su cinque direttrici: servizi di pubblica utilità, centro servizi per le imprese, spazio per l’intrattenimento, hub servizi portuali e area commerciale, e servizi turistici.

