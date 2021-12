Covid a Vulcano, positivo trasferito in elisoccorso a Messina: controlli a tappeto nei locali

A Vulcano, nelle Eolie, un isolano con covid con l’elisoccorso è stato trasferito al Papardo di Messina. La moglie positiva invece è rimasta a casa. Entrambi non erano vaccinati. Tamponi a tappeto sull'isola a cura del personale dell’Usca e anche del medico di base per eventuali contatti, e sembrerebbe tutti negativi. Sull'isola controlli dei carabinieri con rinforzi milazzesi e posti di blocco e anche per verifiche green pass soprattutto nei locali.

