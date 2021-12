Capo d’Orlando, dipendenti senza stipendio protestano in Consiglio

Silenziosa quanto eclatante è stata la protesta messa in atto ieri sera dai dipendenti comunali di Capo d’Orlando, che da giorni reclamano gli stipendi arretrati. È andata in scena all’improvviso, durante l’apertura del consiglio comunale, convocato per approvare il Piano di ripianamento del disavanzo di amministrazione di 23.000.000 di euro circa al 31 dicembre 2019 e il Bilancio consuntivo alla stessa data. Sono entrati in silenzio, uno dopo l’altro, e si sono seduti sulla tribunetta del pubblico, con tanto di mascherina sul volto e con un cartellone con la scritta “Dipendente Comune di Capo d’Orlando”. In silenzio anche il sindaco, gli assessori e i consiglieri, consci della gravità sociale del momento. All’appello, agli oltre 200 impiegati, mancano ottobre e novembre, ma fra pochi giorni si aggiungeranno anche dicembre e la tredicesima mensilità. Solo un dipendente ha parlato, invitando il sindaco a leggere il grande cartellone che esponeva, e il sindaco Franco Ingrillì, lo ha fatto.

Il cartellone poneva la domanda del perché i dipendenti comunali da anni non percepiscono regolarmente lo stipendio e poi di chi siano colpe e responsabilità. Dopo un primo smarrimento, la politica ha dato una risposa per bocca del sindaco e dell’assessora al Bilancio Enza Giacoponello.

