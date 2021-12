Uso di stupefacenti, è allarme a Roccalumera

È andata a buon fine la richiesta inviata dal Comune di Roccalumera al Ministero dell’Interno per ottenere risorse finalizzate a migliorare la sicurezza urbana. Dal Viminale è infatti giunto un finanziamento di 25.000 euro per attuare, in tre anni, un progetto di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di stupefacenti.

L’iniziativa è stata avviata nei mesi scorsi dalla Polizia locale, coordinata dall’ispettore capo Salvatore Villari, che ha inviato la proposta alla Prefettura da dove è stata inoltrata al Dipartimento di Pubblica sicurezza, che ha trasmesso al Comune l’avvenuto accoglimento della domanda.

Il progetto, di cui è referente l’assistente capo Giuseppa Parisi, prevede l’uso delle somme per potenziare i controlli sul territorio e avviare anche nuove attività con la cittadinanza allo scopo di allontanarla dall’utilizzo delle droghe.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata