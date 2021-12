Torregrotta, il maltempo fa saltare i mercatini e il concerto di Cristiano Malgioglio

I mercatini di Natale e il concerto di Cristiano Malgioglio sono stati posticipati a data da destinarsi. A comunicalo è l'associazione "Club Sport Games Asd", che ha organizzato la manifestazione e lo show musicale di Malgioglio, previsti per le giornate di domani, sabato e domenica, a Scala Torregrotta. "Dopo incontri e riunioni con il sindaco Antonino Caselli e l'amministrazione comunale- scrive l'associazione in un comunicato - a causa della situazione meteorologica avversa dei prossimi giorni, si è deciso di annullare l'evento e di riprogrammarne la realizzazione a data da destinarsi, sperando nella buona riuscita della manifestazione, sia per le condizioni atmosferiche che sanitarie. L'organizzazione, rammaricata, avendo a cuore la realizzazione dell'evento, nei giorni prossimi, si riunirà per stabilire la nuova data sia dei mercatini che del concerto di Cristiano Malgioglio, con annesso sorteggio. La "Club Sport Games Asd" si scusa con la cittadinanza torrese e tutti gli sponsor che hanno avuto fiducia. Grazie per la comprensione".

