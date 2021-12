Milazzo, il Comune avvia l'autolettura del contatore dell'acqua

Così come hanno già fatto gli altri fornitori di servizi (luce e gas), il Comune ha deciso di avviare l’autolettura del contatore dell’acqua e invita i cittadini a provvedere ai fini della fatturazione relativa all’anno 2021. Un modo per accelerare i tempi ed evitare discrasie. L’autolettura infatti consente di ricevere la bolletta elaborata sulla base dei consumi effettuati e non su quelli stimati. L’assessore ai tributi Mellina ha poi voluto ricordare che il 31 dicembre prossimo scadono i termini per sanare l’anomalia dei contratti idrici intestati ai defunti.

E’ possibile procedere alla regolarizzazione contrattuale, senza pagare la tassa di 250 euro o peggio vedersi disattivata la fornitura da parte del Comune. Sino a quella data il subentro sarà gratuito tra eredi in maniera gratuita salvo il paga-mento dell’imposta di bollo. «Mi auguro che tale opportunità sia colta – conclude l’assessore - poiché dal 1. gennaio 2022 si procederà a chiudere d’ufficio tutti i contratti intestati a persone defunte e quindi si sospenderà anche la fornitura idrica. Vorrei che fosse chiaro questo per evitare poi di ricevere le proteste di chi si-no ad ora ha fatto finito di nulla».

