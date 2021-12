Messina, la palestra di Montepiselli e i campi di tennis a Margi in gestione a società

Aspettano solo l’ufficialità che arriverà con una delibera della giunta, ma la procedura è oramai arrivata a compimento. Sono i primi impianti sportivi che vengono affidati, da questa amministrazione, alle società che da tempo li frequentano e che hanno deciso di fare investimenti cospicui per poter potere averne la gestione. Aria di novità, dunque, alla palestra di Montepiselli e a campi da tennis di Margi. Se ne occuperanno per i prossimi 15 anni la Pgs Luce Messina e il Circoletto dei Laghi. Nella struttura nata 40 anni fa per dare una casa al movimento della pallamano, adesso è il calcio a 5 lo sport che va per la maggiore. «La avevamo già da due anni in gestione annuale – spiega Fabrizio Caratozzolo presidente della Pgs Luce Messina che gioca in serie B –. Ma le sue condizioni ci hanno costretti quest’anno a giocare a Mili. Abbiamo risposto al bando per l’affidamento presentando un progetto articolato che prevede 200.000 euro di spese. Il fondo sarà in parquet, il tetto verrà ripristinato, saranno rifatti i bagni, le tribune, gli impianti idrico ed elettrico, gli spogliatoi e costruiti quelli per gli arbitri. Abbiamo fatto un finanziamento con il Credito sportivo e in 15 anni contiamo di rientrare dalle spese. Abbiamo 150 giovani del vivaio e anche altri club potranno giocare a Montepiselli».

