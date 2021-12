Il "Don Bosco" di Messina apre le porte al Natale

Sabato 11 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30 l'Istituto San Giovanni Bosco apre il suo storico oratorio. Sarà possibile visitare i luminosi e puliti ambienti dell'Istituto e prendere parte a diverse attività ludiche ed educative, che hanno come fondamento la solidarietà e l'attenzione per i giovani, tipica di San Giovanni Bosco. La direttrice, suor Maria Assunta Di Rosa, sarà ben lieta di accogliere i giovani e le famiglie che vorranno partecipare in una calorosa atmosfera salesiana e natalizia.

Le responsabili dell'oratorio, suor Viviana Angela Galizia e suor Clelia La Placa, vi aspettano numerosi per trascorrere insieme delle ore all'insegna del divertimento, dell'educazione e della conoscenza reciproca.

