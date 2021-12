Figliuolo: "Nelle prossime settimane, in arrivo altri due milioni di dosi Pfizer"

Nelle prossime settimane arriveranno altri 2 milioni di dosi del vaccino Pfizer che si andranno ad aggiungere agli arrivi già pianificati da parte della casa farmaceutica americana. E’ quanto afferma il commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo. «Con l’attuale disponibilità di dosi - spiega l’ufficio del Commissario - si potranno vaccinare potenzialmente 25 milioni di persone, il che consentirà di mantenere il ritmo elevato che le Regioni/Province autonome stanno attualmente tenendo, anche in vista dell’inizio delle vaccinazioni in favore dei bambini, previste per il 16 dicembre, che comporterà un ampliamento della platea vaccinabile».

© Riproduzione riservata