Sono due i decessi oggi al Policlinico universitario: una donna di Messina, 75 anni (deceduta l'8 dicembre) e una donna di Taormina, 78 anni (deceduta oggi). Entrambe non erano vaccinate. I ricoveri sono 36 al Policlinico (di cui 11 in Rianimazione); 19 all'ospedale Papardo (di cui 1 in rianimazione), 8 a Barcellona e 5 all'Irccs Piemonte. Nel complesso sono 68.

