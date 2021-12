L'assessore del comune di Messina, Dafne Musolino, ha comunicato alla Associazione Mille Vetrine che la delibera per la pedonalizzazione della via dei Mille è stata firmata ieri sera. Partirà dall’11 dicembre.

“Siamo in contatto con l’assessore - ha detto il portavoce dell’associazione Sandro Penna - per risolvere e superare i problemi inerenti la sicurezza dell’isola pedonale, ci aggiorneremo in corso d’opera”.

