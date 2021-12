"C'è posta per te" fa tappa a Messina, il postino di Maria De Filippi "suona" ad Alì Terme

Assolato e quieto 8 dicembre ad Alì Terme quando improvvisa si sparge la notizia che è stata ravvisata la presenza nel centro ionico termale del celebre postino della trasmissione televisiva, in onda sulle reti Mediaset, “C’è Posta per Te”. La notizia corrisponde al vero in quanto il celebre portalettere, che risponde al nome di Marcello Mordino con un passato alle spalle da attore comico, viene più volte notato aggirarsi in biciletta per le vie del paese, finanche nella centralissima piazza Nino Prestia, fino a raggiungere la via Maestro Guglielmo ove abita il destinatario della sua missiva.

Ovviamente lui non conosce chi ha mandato a chiamare l’aliese in questione (che pare sia un uomo ed originario di Fiumedinisi), e pertanto non è stato in grado di rivelare alcun particolare aggiuntivo se non che gli sarà comunicata in seguito la data esatta della convocazione in una delle puntate della trasmissione di Maria De Filippi che riprenderà dopo le feste natalizie, ed esattamente l’8 gennaio.

“Come al solito - dice il postino - la prima cosa che ci chiedono è se si tratta di uno scherzo. La seconda, vogliono sapere chi li abbia mandati a chiamare, ma noi, per fortuna, non lo sappiamo, quindi non possiamo nemmeno cadere nella tentazione di anticiparlo…”.

© Riproduzione riservata