Muore una 64enne al Policlinico: inchiesta della Procura

La Procura punta i riflettori sul decesso di una paziente di 64 anni, Angelina Violi, avvenuto il 28 novembre scorso al Policlinico universitario “Gaetano Martino”. Dopo la denuncia dei familiari, che si sono rivolti all’avvocato Salvatore Silvestro, il sostituto procuratore Roberta La Speme ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Per acquisire elementi utili a chiarire le cause della morte, ha stabilito di procedere con l’autopsia. Il conferimento dell’incarico relativo all’accertamento tecnico irripetibile è fissato domani, alle 12, a Palazzo Piacentini. L’ufficio inquirente ha individuato come suoi consulenti tecnici il medico legale Silvia Raffo, lo specialista in Chirurgia cardiovascolare Fabrizio Sansone e la specialista in Neurologia Rita Di Leo.

L’ultima parentesi della vita di Angelina Violi è ricostruita, intanto, in un esposto-querela presentato dal figlio all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Messina. È il 14 novembre quando la sessantaquattrenne accusa dolori al braccio sinistro e al petto mentre si trova nella sua abitazione insieme al marito.

