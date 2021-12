Messina, basta un po’ di coraggio e il futuro è già qui. La la terza edizione di “TedXCapo Peloro”

Basta un po’ di coraggio per ottenere cambiamenti sorprendenti. Si è svolta sabato sera, al Palacultura, con il patrocinio del Comune di Messina, la terza edizione di “TedxCapoPeloro”, la manifestazione organizzata dall'associazione Startup Messina: un gruppo di persone che credono fortemente nella diffusione delle idee come crescita personale e della comunità.

Quest'anno con il tema "R-Evolution" il “TedxCapoPeloro” ha voluto far riflettere il suo pubblico, composto da tanti giovani messinesi, su come spesso l'inaspettato possa creare, con una sana dose di coraggio, radicali mutamenti e trasformazioni. È necessaria un'evoluzione o una rivoluzione? A rispondere a questa domanda sono stati sette speaker esperti, durante dei "talks" motivazionali e ispirazionali, permettendo al pubblico di lasciarsi trasportare da idee e pensieri del tutto innovativi.

Ad aprire l’evento-spettacolo Mario Mirabile, co-fondatore, vicepresidente esecutivo e project manager di “South Working”, un progetto di promozione sociale che stimola e studia il fenomeno del lavoro agile da una sede diversa da quella dal datore e dell'azienda, in particolare dal Sud Italia e dalle aree marginalizzate. Il “South Working”, come ha spiegato Mirabile nel suo discorso “Il futuro sostenibile del lavoro da remoto”, è un'importantissima evoluzione dal punto di vista personale del lavoratore, in quanto «lavorare in maniera agile da dove desideri fa bene a te e ai territori».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata