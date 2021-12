Messina, Atm sconta i parcheggi Cavallotti e Zaera per enti, associazioni e gruppi di acquisto

Atm lancia le convenzioni per i gruppi di acquisto: tutti gli abbonamenti per le strutture Cavallotti e Zaera verranno scontati del 50% per soci degli enti convenzionati. Previsto inoltre, per le stesse categorie, uno sconto del 10% sull’acquisto di almeno cento ticket dei Gratta e Sosta necessari per il parcheggio nella ZTL. “Vogliamo rendere sempre più fruibili i nostri parcheggi, permettendo un notevole risparmio. – dichiara Giuseppe Campagna, presidente di ATM – Lasciando l’auto nei parcheggi e utilizzando bus e tram, si risparmierà tempo e stress e la città guadagnerà in termini di vivibilità con meno traffico e inquinamento”. Gli enti, le associazioni e i gruppi di acquisto interessati, dotati di autonomia giuridica e fiscale, potranno consultare tutte le info sulla pagina: https://bit.ly/3IlhtNM e avviare le procedure di convenzione.

Parcheggi Cavallotti e Zaera

