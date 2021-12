Capo d'Orlando, nuovo crollo nel lungomare di Tavola Grande sotto la furia dei marosi

Crolla nuovamente a Capo d'Orlando il lungomare di Tavola Grande sotto la furia dei marosi e si teme ora la rottura della condotta, che scorre sotto il manto stradale, e che porta i reflui fognari al depuratore comunale. Un danno annunciato, secondo Legambiente Nebrodi che da anni perorare lo spostamento della strada lontano dal mare. La strada e la condotta fognaria erano state riparate in primavera dopo l''ennesimo crollo prodotto dalle mareggiate.Il comune aveva già avuto rassicurazioni dalla Protezione Civile Regionale circa il progetto di spostamento presentato ma le mareggiate non hanno atteso la conclusione dell'iter per giungere all'appello.

