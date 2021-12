Messina, eletto il nuovo consiglio dell'ordine dei periti industriali

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo provinciale, quadriennio 2021-2025, dell’Ordine dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati di Messina. L’esito delle urne ha visto eletti Giovanna M. Roma, Attilio Minutoli, Nunziatina Busacca, Giuseppe Cappadona, Orazio Musumeci, Sebastian C. Garofalo e Nicola Pino.

Le cariche

- Per. Ind. Giovanna M. Roma (Presidente)

- Per. Ind. Attilio Minutoli (Segretario),

- Per. Ind. Nunziatina Busacca (Tesoriere)

- Per. Ind. Giuseppe Cappadona (Consigliere)

- Per. Ind. Orazio Musumeci (Consigliere)

- Dott. Per. Ind. Sebastian C. Garofalo (Consigliere)

- Per. Ind. Nicola Pino (Consigliere)

L’obiettivo che il nuovo consiglio direttivo si pone, consapevole delle difficoltà rappresentate dall’attuale periodo storico mondiale, è quello dello sviluppo e della crescita collegiale della categoria che prevede anche l’avvicinamento di quanti più giovani, laureati e non, al mondo della libera professione, certo che in questo percorso non verrà meno l’impegno operoso e costruttivo di ogni singolo iscritto.

