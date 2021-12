Vincoli scaduti a Milazzo, altre aree a verde si trasformano in “zone bianche”

«La decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo per gli enti preposti di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci al contrario lo stesso privo di concreta disciplina urbanistica».

Una pronuncia che non ammette discussioni quella della terza sezione del Tar di Catania, che ha accolto due distinti ricorsi presentati da proprietari di aree urbane che erano state vincolate in passato dal Comune, ma che alla scadenza sono rimaste praticamente “zone bianche” senza che gli uffici di Palazzo dell’Aquila provvedessero alla regolamentazione così come richiesta dagli stessi proprietari. E nelle prossime settimane sono in arrivo altre sentenze dello stesso tenore. Le due aree in questioni erano nella Piana e nella riviera di Levante e secondo quanto emerso dovevano essere utilizzati come spazi verdi. Ma nel tempo il Comune non ha fatto nulla e così oltre a perdere un’occasione per la città, si favoriscono nuovi insediamenti abitativi. Tutto regolare per carità, ma in queste condizioni lo sviluppo organico del territorio non ci sarà mai.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata