Polizia municipale, a Messina si va verso lo sciopero

Chiusura totale. È nera, nerissima la fumata venuta fuori dall’incontro, avvenuto mercoledì pomeriggio, tra i sindacati e il direttore generale di Palazzo Zanca, Federico Basile. In questo caso nella veste di dirigente, di fatto, di un Corpo che è e resterà senza comandante, almeno nel breve-medio periodo.

Al tavolo si sono seduti i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Csa e Silpol, dall’altra parte nessun membro della Giunta, invece, a fianco di Basile. Il quale, infatti, non ha potuto dare risposte su alcuni punti che solo l’Amministrazione politica avrebbe potuto affrontare, come la scelta di non nominare un comandante, o che solo il sindaco Cateno De Luca avrebbe potuto spiegare, come gli attacchi al personale lanciati sulle sue pagine social.

In una breve nota, il Csa parla di «incontro evidentemente infruttuoso, visto che continueranno le attività connesse al perdurare dello stato di agitazione del Corpo».

