Messina si prepara a un “ricco” Natale: investimento su un cartellone da 2 milioni

Il ricchissimo, in tutti i sensi, programma del Natale di Messina sarà presentato lunedì prossimo al Comune. L’amministrazione ieri ha chiuso il cerchio attorno alla gran parte delle proposte scelte fra quelle che in queste settimane sono arrivate a Palazzo Zanca.

Il budget del “Natale della Rinascita”, di recente, è stato portato da 1.2 milioni a 1,9. Una cifra senza precedenti nell’ambito cittadino ma che contempla anche una serie di investimenti su risorse umane che dovranno lavorare per il più ampio progetto “Messina città della Musica e degli eventi”. Con i fondi del Programma operativo complementare, per 14 figure (dall’event manager, all’esperto di musica leggera o classica, passando per gli amministrativi) la spesa lorda, ma per tutto il 2022 non solo il Natale, sarà di circa 650.000 euro. I nomi saranno svelati in questi giorni, dopo i colloqui che chiuderanno la selezione avviata un mese fa. A loro il compito di lanciare il brand Messina al di fuori dei confini locali per attrarre un turismo più “stanziale” di quello crocieristico.

Ieri il dirigente dei Servizi alle Imprese Salvatore De Francesco ha formalizzato l’acquisto di 38 eventi di carattere musicale, artistico, culturale, dell’artigianato e degli antichi mestieri per complessivi 509.928 euro. Le istanze che erano state acquisite dallo stesso dipartimento al termine della manifestazione d’interesse, erano 78. Una proposta progettuale specifica è quella presentata dalla Messina Social City che si occuperà del “Natale dei Bambini”.

