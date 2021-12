Messina, Breast Unit e Policlinico. Il prof. Tuccari: «Ecco come stanno le cose»

L’esclusione del Policlinico dalla Rete regionale degli interventi per tumore al seno non fa bene a nessuno. Non fa bene alla città. E forse poteva essere evitata. Ma di cosa si parla, nel dettaglio? A spiegarcelo è il prof. Giovanni Tuccari, responsabile apicale dell’Uoc di Anatomia Patologica del Policlinico, professore ordinario, ma anche ex pro-rettore con delega al Policlinico, dimessosi nel maggio 2020, in rottura con l’amministrazione Cuzzocrea.

Il prof. Tuccari spiega, in primis, qual è la ratio delle Breast Unit: la necessità di creare una rete in cui «competenza clinica e condizioni di sicurezza possano utilmente svilupparsi e produrre effetti positivi in termini di salute». Sono stati diversi gli studi e le analisi sulle Brest Unit in Italia e i requisiti sono stati stabiliti a più livelli, europei e nazionali. I principali? Volume di ricoveri nel 2018 per intervento chirurgico “tumore della mammella”; percentuale di interventi conservativi; percentuali di nuovi interventi di resezione a 90 e 120 giorni dall’intervento conservativo; percentuale di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero per intervento chirurgico demolitivo per carcinoma invasivo mammario.

