Sono due le vittime per coronavirus oggi a Messina, decedute negli ospedali Papardo e IRCCS Piemonte. Al Papardo è morta una donna di 94 anni, mentre all’IRCCS Piemonte un uomo di 68 anni. Questo il quadro dei 64 ricoveri: Policlinico 43 (di cui 15 in Rianimazione); Papardo 11 (di cui 2 in Rianimazione); Barcellona 6; Irccs Piemonte 4.

