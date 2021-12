Processo Caf-Fenapi, chiesti tre anni di carcere per il sindaco Cateno De Luca. Oggi la sentenza

Tre anni di reclusione. È stata questa la richiesta di condanna per il sindaco di Messina Cateno De Luca al processo di primo grado Caf-Fenapi davanti al giudice monocratico Simona Monforte, ovvero la presunta maxi evasione fiscale da un milione e 750 mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza dopo un’indagine sul patronato nazionale. Secondo il Pm Francesco Massara il sindaco De Luca è coinvolto tra gli altri imputati come vero e proprio “dominus" del Caf-Fenapi, per l’ultimo crocevia giudiziario ancora in piedi a carico del sindaco della città dello Stretto. L'udienza va avanti e si avvia verso la sentenza, che dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di oggi, dopo gli interventi delle parti civili e dei difensori, ci sono tra gli altri gli avvocati Carlo Taormina, Giovanni Mannuccia, Tommaso Micalizzi, Massimo Brigandì ed Emiliano Covino.

Oltre all'ex deputato regionale Cateno De Luca e al suo collaboratore Carmelo Satta, ex sindaco di Alì, sono coinvolti nel processo Cristina e Floretana Triolo; l'ex sindaco di S. Teresa di Riva Antonino Bartolotta, Giuseppe Ciatto, Domenico Magistro, Francesco Vito, Carmelina Cassaniti e Fabio Nicita. Tra gli imputati c'è anche la srl Caf Fenapi. Le Triolo sono due collaboratrici di De Luca e lavorano anche alla Fenapi, Ciatto è un commercialista che fa le dichiarazioni fiscali del Caf Fenapi, Nicita è il vicepresidente del cda della Fenapi, Cassaniti legale rappresentante del Caf Fenapi, Bartolotta è uno stretto collaboratore di De Luca, Magistro è presidente del collegio sindacale del Caf Fenapi e Vito è il responsabile dell'area fiscale del Caf Fenapi.

Il pm Massara ha chiesto quindi in definitiva solo tre condanne, a 3 anni per De Luca e Satta, a 2 anni per Ciatto, e l'assoluzione per tutti gli altri imputati. Richiesta anche la dichiarazione di prescrizione per alcuni reati.

