Schianto fatale a Barcellona: dinamica, veicoli e telefonino sotto la lente d'ingrandimento

Salgono a tre i consulenti tecnici scelti dalla Procura di Barcellona per chiarire e non lasciare nemmeno un cono d’ombra sulle dinamiche che, nel buio di una strada di Rodì Milici, hanno portato alla morte, poco prima dell’alba di domenica scorsa, l’ex carrozziere originario di Fondachelli Fantina Angelo Di Pietro, 56 anni, che da decenni viveva nel centro collinare. Per non lasciare nulla di intentato, nel pomeriggio di oggi, alle 17, negli uffici della Procura del Tribunale di Barcellona, il magistrato inquirente, il sostituto procuratore Dora Esposito, oltre al conferimento dell’incarico al medico legale Letterio Visalli perché effettui l’autopsia sul corpo di Angelo Di Pietro, assegnerà altri due incarichi peritali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata