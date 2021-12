Manutenzione a Giardini Naxos, pronti lavori per 100.000 euro

Al via un piano di manutenzioni da quasi 100.000 euro sul territorio a Giardini Naxos. Il Comune di Giardini Naxos si appresta infatti ad affidare una serie di interventi con l'obiettivo di porre rimedio ad alcune criticità in atto in paese soprattutto per quanto concerne la pubblica illuminazione, ma anche per le condizioni, in alcuni casi fatiscenti, del verde pubblico e dell'arredo urbano. «Stiamo per consegnare i lavori relativi alla manutenzione della pubblica illuminazione - spiega il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Cacciola - a partire dalla sostituzione delle lampade fulminate. Si procederà alla sostituzione dei corpi illuminanti di Viale Stracina, alla collocazione dei pali e dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione laddove sono stati rimossi nel tempo e mai ricollocati. Inoltre si effettuerà la potatura degli esemplari arborei e alla manutenzione del verde pubblico. Relativamente alla manutenzione della pubblica illuminazione informiamo i residenti di via Consolare Valeria che sarà ripristinata la linea che alimenta le lampade esistenti dall’intersezione di via Zara all’intersezione di via Dalmazia».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata