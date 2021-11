Messina, chiude l'hub del PalaRescifina. Niente vaccini, ma solo screening

Cresce il numero dei vaccini somministrati in città, ma sono soprattutto le terze dosi a far crescere il dato rispetto alle precedenti settimane. Ieri in Fiera 594 vaccini con sole 77 prime dosi. Ma 73 antinfluenzali. Oggi è atteso, invece, il via libera per la chiusura dell’hub vaccinale del PalaRescifina. La struttura di San Filippo ha avuto un netto calo delle somministrazioni con i messinesi che hanno preferito fare riferimento all’hub della Fiera, ai nosocomi cittadini e all’ex ospedale militare. La struttura da domani, non farà più vaccini ma resterà attiva per gli screening scolastici e i controlli post contagio fuori dalla struttura.

L’impianto sportivo, la scorsa primavera, è stato dato in comodato d’uso dal Comune di Messina all’Asp. A spingere per la realizzazione di un secondo hub era stata la struttura commissariale nazionale (la decisione dopo la visita del commissario Figliuolo alla Fiera). Intanto, oggi, si registrano poco meno di 1700 positivi nella provincia di Messina. Ad inizio mese erano poco più della metà. Il capoluogo, ovviamente, è il comune più “contagiato” con circa 630 casi. La situazione, come evidenziato anche dal recente bollettino regionale, è da tenere in una qual certa attenzione in altri grossi centri. Barcellona è a quota 100, Milazzo 76, Taormina 72, Venetico 32, Torregrotta 45.

