Scontro tra motociclisti durante Enduro, fratture scomposte e operazione d'urgenza per uno dei due

Due motociclisti provenienti da altri comuni, appartenenti a comitive diverse, si sono scontrati frontalmente mentre praticavano enduro su un percorso nelle campagne fuori dal centro abitato. L’incidente si è verificato quando stavano percorrendo la stessa strada ma con direzioni opposte: ad avere la peggio è stato un uomo di 20 anni di Castroreale, che ha riportato traumi seri come fratture scomposte al femore e al ginocchio. Il giovane è stato condotto con un fuoristrada al Pte-118 di Santa Teresa di Riva e da lì in ambulanza al Policlinico, da dove è stato poi trasferito alla clinica Cot per un intervento chirurgico. L’altro centauro ha riportato invece lievi ferite ed è stato dimesso poche ore dopo l’arrivo in ospedale.

