Covid: mascherine obbligatorie anche all'aperto in centro storico di Taormina

Dopo l'aumento dei contagi a Taormina il sindaco Mario Bolognari ha firmato ieri un'ordinanza che dispone l'obbligo di mascherina all'aperto per contenere la diffusione del virus. L'obbligo scatterà il 4 dicembre e si protrarrà sino al 9 gennaio prossimo. L'obiettivo è quello di salvare le festività di Natale, arginare l'impennata delle positività e scongiurare il rischio per Taormina di finire in zona rossa. Il primo cittadino aveva lanciato già nei giorni scorsi un appello ai cittadini, prospettando il concreto pericolo della zona rossa sulla base dei numeri in netta risalita che si registrano al momento sul territorio taorminese nell'emergenza sanitaria. A preoccupare non soltanto sono i 31 nuovi casi in sette giorni, di cui 24 nelle scuole, ma anche la percentuale di vaccinati in città che rimane piuttosto distante dal target che ci si attendeva e al momento è di poco inferiore al 70%, distante di diversi punti percentuali dalle medie auspicate per avere una condizione di maggiore tranquillità in paese.

L'obbligo di indossare le mascherine all'aperto riguarderà le seguenti vie e piazze: Corso Umberto, via Teatro Greco, piazza Sant’Antonio, percorso pedonale tra il Parcheggio Porta Catania e Piazza Sant’Antonio, Piazza IX Aprile, piazza Vittorio Emanuele, via Di Giovanni, via Calapitrulli, via Giardinazzo, via Naumachie. In queste zone sarà obbligatorio sempre l’uso della mascherina al fine di contenere i contagi da Covid-19.Nei suoli pubblici dati in concessione a ditte private, ricadenti nelle vie e nelle piazze valgono invece le norme generali dettate per la ristorazione all'aperto.

© Riproduzione riservata