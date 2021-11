Coronavirus a Messina, due decessi e 64 ricoveri nelle ultime 24 ore

I decessi nelle ultime 24 ore per il coronavirus a Messina sono due: una donna di Patti, 80 anni (deceduta il 28/11), al Policlinico e 1 uomo di 88 anni (deceduto il 28/11) all’Ircss Piemonte. In entrambi i casi i deceduti non erano vaccinati.

Per ciò che concerne i ricoveri, nelle ultime 24 ore, sono 35 (di cui 12 in Rianimazione) i pazienti ricoverati al Policlinico, 17 (di cui 2 in Rianimazione) al Papardo, 8 a Barcellona, 4 all'Irccs Piemonte per un totale di 64 casi.

