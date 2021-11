Stromboli, spettacolo unico: lava in mare, la Sciara del Fuoco lascia a bocca aperta

Esplosioni simultanee da più bocche e colata lavica ancora alimentata. Uno spettacolo unico, quello regalato in questi giorni dallo Stromboli, per gli isolani ed i pochissimi turisti ancora presenti sull’isola. L’attività è ben visibile dal promontorio di Punta “La Bronzo”, sul versante di Stromboli e da “Punta dei Corvi”, sul versante di Ginostra.

La notte i bagliori rossi si vedono sia dai villaggi che dalle vicine isole di Panarea e Salina. Il trabocco lavico, alimentato dall’area craterica Nord, continua e rimane confinato lungo il pendio della Sciara del Fuoco. Dal fronte, continua a distaccarsi materiale caldo, che rotolando lungo il ripido pendio della Sciara del Fuoco, raggiunge la linea di costa. L’attività craterica stromboliana permane da entrambe le aree, Nord e Centro-Sud, spesso con spettacolari esplosioni simultanee da più bocche. Per gli esperti dell’INGV di Catania, la situazione è ancora in evoluzione ed il tremore vulcanico, come nei giorni scorsi, si mantiene su livelli medi e solo in concomitanza di esplosioni più energetiche si porta su valori medio-alti.

