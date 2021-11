Capo D'Orlando, il lungomare di San Gregorio sarà chiuso al traffico

Il lungomare che da Capo d’Orlando porta al borgo di San Gregorio e da qui al porto di Bagnoli sarà chiuso al traffico per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza delle curva del Faro.

La chiusura dell’arteria (in pratica il lungomare di San Gregorio) è, preventivata per la prossima settimana e durerà sino a quando l’impresa aggiudicataria dell’appalto, la Alberti Costruzioni di Messina, non avrà completato il fissaggio dei micropali che reggeranno il muraglione di contenimento e che scenderanno sino a tre metri sotto quota del mare. La circolazione stradale da e per San Gregorio ed il porto sarà possibile solo percorrendo la statale 113, sino agli svincoli di Scafa e San Gregorio. Qualche disagio i più lo avranno i mezzi pesanti articolati, perché dovranno optare per la vecchia Statale 113, in quanto gli svincoli di Scafa e San Gregorio non consentono l’accesso a questi mezzi. I lavori sono stati appaltati dalla Città Metropolitana di Messina, ente proprietario del lungomare, che ha anche redatto il progetto grazie all’ing. Rosario Bonanno e ai geometri Antonino Letizia e Gino Castano. Rup è l’ing. Giovanni Lentini, mentre direttore dei lavori sempre l’ing. Rosario Bonanno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata